Russen beschossen nachts Kupjansk, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben in der Nacht Kupjansk in der Region Charkiw beschossen. Eine 71-jährige Frau und ein 75-jähriger Mann wurden verletzt. Dies berichtete am 17. Februar der Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleh Synjehubow.

Es wird festgestellt, dass der Feind den Beschuss um 2:35 Uhr vorgenommen hat. Es gibt einen Treffer in einem Privathaus, wo die Wände und das Dach zerstört sind. In den benachbarten Häusern wurden Fenster eingeschlagen und Dächer beschädigt.

Im Laufe des Tages wurden etwa 13 Siedlungen in der Region Charkiw, darunter Kazachya Lopan, Borovskoye, Petropavlovka, Sinkovka und Ivanovka, durch Artilleriebeschuss mit Mörsern getroffen.

Die Angreifer führten auch Luftangriffe auf Gatishch, Udakh, Yekaterinovka durch.

Um 23:12 Uhr schlug die russische Armee in Cherkasskiye Tishki im Bezirk Charkiw zu. Das Feuer brach in einem Wohnhaus aus. Es gab weder Tote noch Verletzte.

Um 21:50 Uhr beschoss der Feind Kasatschja Lopan im Bezirk Charkiw. Der Beschuss traf das Viertel. Es gab keine Todesopfer.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Russen am 16. Februar gegen 12:20 Uhr die Wowtschanskie Hutors im Bezirk Tschuhujiwsky beschossen haben. Ein Wohnhaus wurde beschädigt. Ein 52-jähriger Mann starb, eine weitere Person wurde verletzt.