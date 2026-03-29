Die Russen haben Anlagen von „Naftohas“ in der Region Sumy beschossen: Es sind erhebliche Schäden entstanden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Russen beschießen seit vier Tagen Anlagen von Naftohas; am 29. März griffen sie Anlagen in der Region Sumy an.

Die Russen beschießen seit vier Tagen Anlagen von „Naftohas“; am 29. März griffen sie Anlagen in der Region Sumy an.

Dies geht aus einer Mitteilung von „Naftohas“ hervor.

Wie angegeben, sind erhebliche Schäden entstanden, und es kam vor Ort zu einem Brand. Es gab jedoch keine Verletzten.

„Dank der koordinierten Arbeit unserer Mitarbeiter und der Einheiten des Staatlichen Notdienstes konnte der Brand schnell gelöscht werden“, teilte das Unternehmen mit.