Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Grenzsoldaten demonstrierten den Einsatz von Prime-Drohnen. Die erfolgreiche Operation zerstörte feindliche Ausrüstung und Arbeitskräfte.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den staatlichen Grenzschutzdienst der Ukraine.

In Richtung Nord-Slobozhanskyj spielen die Drohnen der RUBpAK „Prime“-Einheit der 5. Grenzschutzabteilung eine wichtige Rolle bei der Abschreckung der russischen Besatzungstruppen, indem sie dem Feind präzise und zerstörerische Schläge zufügen.

Wie der Staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine erklärt, wurden durch die erfolgreiche Arbeit der Drohneneinheit der 5. Grenzschutzabteilung feindliche Kommunikationseinrichtungen, Stellungen, Verstecke und Fahrzeuge entdeckt und zerstört.

Darüber hinaus erlitt der Feind Verluste an Arbeitskräften.

„Der Staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine schützt die ukrainische Grenze effektiv und ist ein integraler Bestandteil der ukrainischen Verteidigungskräfte“, fügten die Grenzschützer hinzu.

Lage an der Frontlinie

Die Verteidigungskräfte haben vor kurzem ein BM-30 Smerch Raketensystem zerstört, mit dem die russischen Angreifer die Region Mykolajiw mehrere Monate lang beschossen hatten.

Und gestern Morgen haben die ukrainischen Truppen im Sektor Lyman eine schnelle und effektive Antwort auf den Feind gezeigt. Dank der koordinierten Arbeit der „Bomber“ und FPV-Drohnen wurde der Feind gezwungen, seine Positionen aufzugeben.

Es ist auch erwähnenswert, dass die russischen Angreifer im Laufe des vergangenen Tages insgesamt tausend Verluste erlitten haben.