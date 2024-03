Die Russen haben den Einsatz von FPV-Drohnen gegen die Zivilbevölkerung deutlich erhöht - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Angreifer setzten am Samstag, den 23. März, 234 FPV-Drohnen in den Grenzregionen von Dnipropetrowsk, Saporischschja und Cherson ein, was einer Steigerung von fast 40% gegenüber den vorangegangenen 24 Stunden entspricht, berichten die Südlichen Verteidigungskräfte.

Der Feind setzte außerdem 13 Angriffsdrohnen vom Typ Lancet ein und warf 269 Splittermunition aus Drohnen verschiedener Modifikationen ab.

„Und es gibt einen stetigen Aufwärtstrend von mindestens 15 Prozent jeden Tag. Aber unsere REB arbeitet recht erfolgreich gegen sie. Infolge des Einsatzes von Drohnen und Splittermunition wurden 3 Zivilisten verwundet“, heißt es in der Nachricht.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Litauen die Übergabe einer Charge von Systemen zur Drohnenabwehr an die Ukraine angekündigt hat.