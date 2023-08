Die Russen haben in den letzten 24 Stunden 365 Granaten auf die Region Cherson abgefeuert, Zivilisten wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin, berichtete über den russischen Beschuss der Region am vergangenen Tag, dem 8. August.

„In den letzten 24 Stunden hat der Feind 66 Beschüsse vorgenommen und 365 Granaten aus Mörsern, Artillerie, Panzern, unbemannten Luftfahrzeugen und Flugzeugen abgefeuert. Das russische Militär hat Wohnviertel von Siedlungen in der Region getroffen. Durch die russische Aggression wurden zwei Menschen verletzt“, so Prokudin in einer Erklärung.