Russen können aufgrund eines Cyberangriffs kein Bargeld abheben Hauptdirektion des Geheimdienstes - Massenmedien

Der Angriff auf den Bankensektor, der an der Finanzierung der bewaffneten Aggression Russlands beteiligt ist, dauert bereits seit mehreren Tagen an und gewinnt immer mehr an Fahrt.

Einwohner der Russischen Föderation können nach dem Angriff von Cyber-Spezialisten der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums der Ukraine auf den Bankensektor kein Bargeld abheben. Dies berichtet Ukrinform unter Berufung auf eine Quelle in der Hauptdirektion des Geheimdienstes.