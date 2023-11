Russen verminen kritische Infrastruktur in der Region Cherson - Hauptdirektion des Geheimdienstes

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen verminen kritische Infrastrukturen in den vorübergehend beschlagnahmten Gebieten der Region Cherson, so das Hauptdirektorat für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Dies berichtet die Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums der Ukraine.

Es wird festgestellt, dass die Angreifer Sprengstoff in der Nähe von stationären Gasregulierungspunkten, elektrischen Umspannwerken und anderen Objekten der kritischen Infrastruktur in der Region vergraben.

„Die entsprechenden Aktionen der Angreifer deuten darauf hin, dass sie wahrscheinlich die Absicht haben, Elemente der kritischen Infrastruktur zu zerstören, wenn sie sich zurückziehen müssen“, sagte die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes.

Wir erinnern daran, dass die Streitkräfte der Ukraine die Stürmungsoperationen südlich von Bachmut in der Region Donezk fortsetzen und eine offensive Operation in Richtung Melitopol durchführen. In den letzten 24 Stunden gab es 78 militärische Zusammenstöße.