Russen verwundeten vier Frauen in Cherson

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zwei Frauen wurden verletzt, als eine feindliche Granate in ein Haus einschlug und zwei weitere wurden verletzt, als Sprengstoff von einer Drohne abgeworfen wurde.

In Cherson wurden infolge des russischen Beschusses vier Frauen verletzt. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Cherson, Roman Mrochko, am Samstag, den 20. Juli, in Telegram.

„Im Moment gibt es in der Gebietskörperschaft Cherson vier Verletzte infolge des Beschusses durch die russischen Besatzungstruppen. Es sind Frauen im Alter von 49, 50, 56 und 74 Jahren. Sie haben sich selbständig an die Sanitäter gewandt“, schrieb er.

Es wird angegeben, dass zwei Frauen verletzt wurden, als eine feindliche Granate ein Haus traf, und zwei – als Folge des Abwurfs von Sprengstoff von einer Drohne gegen 14:00 Uhr. Sie haben Minenexplosionsverletzungen, Prellungen und Trümmerwunden. Sie werden alle ambulant behandelt.

Zuvor war am Samstag bekannt geworden, dass die Russen das Dorf Ivashki in der Gemeinde Zolochevsk im Bezirk Bogodukhov der Region Charkiw mit einer Drohne angegriffen haben. Vier Zivilisten wurden verletzt.