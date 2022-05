Die russische Armee brennt Sjewjerodonezk nieder - Leiter der VGA

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland brennt Sjewjerodonezk in der Region Luhansk aus, und der Beschuss wird immer dichter. Dies erklärte der Leiter der regionalen Staatsverwaltung von Sjewjerodonezk, Olexander Struk, im Fernsehsender Espresso.

„Die Dichte des Beschusses nimmt zu. Der Feind versucht, die Stadt zu quadrieren, er versucht, Stellungen zu treffen, die er nicht kennt, obwohl es Zivilisten gibt, die versuchen, die Stadt einfach zu quadrieren. Bis zu 10 % der Einwohner befinden sich noch in der Stadt“, betonte Struk.

Der Leiter der SAA fügte hinzu, dass die Kommunikation in der Stadt beschädigt und in einem kritischen Zustand sei.

„Die Situation in der Stadt ist nach wie vor angespannt und schwierig. Der Beschuss erfolgt nachts und frühmorgens, teilweise bruchstückhaft, aber er hört nicht auf. Die Kommunikation ist beschädigt und in kritischem Zustand, wir versuchen, sie aufrechtzuerhalten, aber nach jedem Beschuss gibt es neue Probleme“, so Struk…