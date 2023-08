Russische Eindringlinge verstärken ihre Präsenz in der Region Luhansk - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Angreifer verstärken ihre Präsenz in der Region Luhansk und versuchen, die Verteidigungskräfte von den Frontgebieten abzuziehen, in denen die ukrainischen Soldaten erfolgreich sind. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk, Artem Lyssohor, am 13. August im Telegram mit.

„Auf die Dörfer entlang der Frontlinie eröffnen die Angreifer das Feuer. Nevskoye und Belogorovka sind ihre täglichen Ziele. Dort haben sie den Druck aus der Luft mit Luftangriffen erhöht. Insgesamt verstärken die Russen seit einigen Wochen ihre Präsenz und versuchen, unsere Truppen aus Frontabschnitten, in denen wir Erfolge erzielt haben, nach Luhansk zurückzuziehen. Die ukrainischen Verteidiger wehren sich tapfer gegen alle Absichten des Feindes“, sagte er.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung, jetzt wegen der Multi-Millionen-Dollar-Schulden unter der Drohung der Abschaltung sind Minen Dovzhansk und umliegenden Siedlungen.

„Insbesondere der lokale Verband Vostokugol ist bereits von der Stromversorgung abgeschnitten. Es gibt nichts, womit man die Unternehmen bezahlen könnte, da die Kohle aus den Bergwerken in das Gebiet der Russischen Föderation exportiert wird und das Geld nicht von dort kommt. Die Besatzungsverwaltung der Stadt und die so genannte Volksrepublik Luhansk schweigen“, so Lyssohor weiter.