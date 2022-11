Die Russische Föderation plant die Abschiebung von Kindern aus der Region Luhansk - CNS

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Invasoren planen die Abschiebung von mehr als 10.500 Kindern aus der Region Luhansk: Sie haben über die medizinische Untersuchung der Kinder für die „Reise in Internate“ berichtet, da die Kinder „besondere medizinische Betreuung“ benötigen. Dies berichtet das Zentrum für Nationalen Widerstand.

Die Organisation berichtet, dass die Invasoren 15.000 ukrainische Kinder im Alter von 2 bis 17 Jahren medizinisch untersucht haben und erklärte, dass 70 % der Untersuchten in Kurorte gebracht werden.

Dies ist nicht der erste Fall solcher Reisen aus den besetzten Regionen der Ukraine: Kinder werden in die RF oder auf die Krim gebracht, angeblich um sich zu erholen oder ihre Gesundheit zu verbessern, und dann verzögern sie aus einer Reihe von erfundenen Gründen die Rückkehr der Kinder nach Hause, um die Eltern zu zwingen, die Kinder abzuholen, und dann können weder Kinder noch Eltern nach Hause zurückkehren.

Der CNS nannte folgendes Beispiel: Mehr als 1.500 Menschen aus dem besetzten Teil der Region Cherson befinden sich bereits in der Pension Feya-3 in Anapa, Region Krasnodar, die dazu gebracht werden, sich russische Pässe zu besorgen und Konten bei russischen Banken zu eröffnen, angeblich um Sozialhilfe zu erhalten.

Es wird auch berichtet, dass die Russen bereits eine Reihe von mobilen medizinischen Einrichtungen in das besetzte Gebiet der Region Cherson gebracht haben. Es wird vermutet, dass die Invasoren die Ukrainer in diesen Gebieten so schnell wie möglich durch Russen ersetzen wollen.

Die Ukraine fordert ihre Bürger dringend auf, sich nicht von russischen Ärzten untersuchen zu lassen, damit ihre Kinder nicht Opfer einer Deportation nach Russland werden.