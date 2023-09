Russische Föderation schlägt am Stadtrand von Torezk zu: zwei Teenager und ihre Eltern werden verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben am Freitag, den 8. September, ein Privathaus in der Siedlung Severnoye in der Region Donezk beschossen. Als Folge des feindlichen Angriffs wurde eine Familie mit einem Kind verletzt, berichtete das Büro des Generalstaatsanwalts.

Es wird darauf hingewiesen, dass um 12:20 Uhr die Angreifer die Nachbarschaft von Torezk – Sewernoje Siedlung beschossen. Nach vorläufigen Angaben griff die Armee der Russischen Föderation die Siedlung mit Artillerie an.

Eine feindliche Granate traf ein Privathaus, in dem sich eine Familie aufhielt, und verletzte zwei Brüder im Alter von 14 und 15 Jahren sowie ihre 37-jährige Mutter und ihren 43-jährigen Vater. Die Opfer wurden behandelt.

Ein benachbartes Wohnhaus wurde ebenfalls beschädigt. Die Strafverfolgungsbehörden führen ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges durch.

Wir erinnern daran, dass die Russen am 10. August Fliegerbomben auf Torezk abgeworfen haben, wobei vier Menschen verletzt wurden.