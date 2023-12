Die Russische Föderation hat "Shaheds" abgeschossen, in der Region Odessa waren Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen haben am Mittwoch, den 13. Dezember, abends in mehreren Richtungen Angriffsdrohnen gestartet, auch die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte meldete eine Raketendrohung.

In einer Reihe von südlichen, zentralen und westlichen Regionen wurde ein Luftalarm ausgerufen.

„Strike UAVs bewegen sich in Richtung Ismajil, Reni. Bleiben Sie in Schutzräumen“, warnte die Luftwaffe.

In der Zwischenzeit wird in sozialen Netzwerken berichtet, dass in der Region Odessa Explosionen zu hören waren. Vorläufig – arbeitete die Luftverteidigung.

Auch in der Region Chmelnyzkyj wird Raketengefahr gemeldet.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht bleibt Luftalarm nur in den Regionen Chmelnyzkyj und Odessa.

Wir erinnern daran, dass die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine in der Nacht zum 13. Dezember 10 feindliche Drohnen und 10 ballistische Raketen abgeschossen hat. Fast alle Drohnen wurden in der Region Odessa abgeschossen, und alle zehn ballistischen Raketen wurden über Kiew abgeschossen. In der Hauptstadt wurden bei dem nächtlichen Angriff 53 Menschen verletzt. 20 von ihnen, darunter zwei Kinder, wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Raketentrümmer fielen auf Wohnviertel am linken Ufer.