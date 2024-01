Russische Föderation stürmt Nowomichailiwka und Awdijiwka - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Truppen haben sich auf die Erstürmung von Awdijiwka und Nowomichailiwka in Richtung Marjinka konzentriert. Die Angreifer greifen fast ohne den Einsatz von Ausrüstung an. Dies berichtete der Sprecher des Gemeinsamen Pressezentrums der Verteidigungskräfte der Tavricheskiy Richtung Oberst Alexander Shtupun in der Sendung des TV-Marathon.

Ihm zufolge haben die Angreifer gestern keinen einzigen Luftangriff durchgeführt, dafür aber drei Raketenangriffe von S-300 SAMs in der Region Donezk vorgenommen und setzen weiterhin aktiv Artillerie ein. Zuvor hatten die Russen bereits eine Woche lang aktiv Luftangriffe durchgeführt.

Shtupun merkte an, dass zu den Gründen, warum die Invasoren die Aktivität der Luftfahrt reduzierten – möglicherweise Flugzeugwartung, Probleme mit der Lieferung von Munition oder Wetter.

Wir erinnern daran, dass es an der Front im Laufe des vergangenen Tages 103 militärische Zusammenstöße gab.