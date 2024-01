Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Raketen, mit denen russische Kriegsverbrecher kürzlich Kiew beschossen haben, wurden frühestens im September 2023 hergestellt. Dies berichtete der ukrainische Kriegsverbrecher Andrij Zaplijenko am Donnerstag, den 4. Januar, auf seinem Telegram-Kanal.

„Ich habe ein Ventil aus dem Treibstoffausdehnungsgefäß der Ch-101 Rakete in meinen Händen. Es ist mit 09.2023 beschriftet“, so der Journalist in einem Video, das er in den sozialen Netzwerken veröffentlichte.

Ihm zufolge bleibt die Frage unbeantwortet, wo und wie die Russen trotz der Sanktionen „amerikanische und taiwanesische Mikroelektronik-Elemente für Raketen nehmen.“

„Wahrscheinlich weil, sobald diese Frage beantwortet ist, konkrete Maßnahmen eingeleitet werden sollten, um diese kriminellen Lieferungen zu stoppen. Aber viele Menschen in der Welt sind daran interessiert, dass Russland weiterhin zu exorbitanten Preisen Komponenten für die Raketenproduktion kauft“, schloss Zaplijenko.