Russische Truppen greifen Cherson an, es gibt Verletzte unter der Zivilbevölkerung

Heute, am 5. November, nach 14:00 Uhr haben russische Truppen Cherson angegriffen, es gibt Verletzte in der Zivilbevölkerung der Stadt. Darüber berichtet ein Pressedienst der Militärverwaltung des Gebiets Cherson.

„Schiffsbezirk von Cherson – wieder unter Beschuss der russischen Besatzungstruppen. Nach 14:00 Uhr haben die Russen Wohnhäuser in einem Wohnviertel getroffen. Vier Menschen wurden verletzt. Es handelt sich um eine 47-jährige Frau, sowie drei Männer im Alter von 60, 70 und 38 Jahren. Die Ärzte schätzen den Zustand der Opfer als mittelschwer ein. Sie wurden mit einem Krankenwagen in eine medizinische Einrichtung gebracht“, heißt es in der Nachricht.

Erinnern Sie sich daran, dass die Region Cherson in den letzten Tagen hundert Mal beschossen wurde. Dabei wurden zwei Zivilisten getötet und sechs weitere verwundet.