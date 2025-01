Das Antimonopolkomitee der Ukraine wird den Erwerb eines Kohlebergwerks in der Region Donezk durch einen ehemaligen Abgeordneten untersuchen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Antimonopolkomitee der Ukraine (AMCU) prüft einen Fall im Zusammenhang mit dem Erwerb der Kontrolle über ein Kohlebergwerk in der Region Donezk durch den ehemaligen Abgeordneten Maxym Jefimow, teilte das AMCU mit. Jefimow erwarb einen Anteil von mehr als 50% an der Novogrodivska Mine 1-3 LLC und tat dies ohne die erforderliche Genehmigung des AMCU.

Der Ausschuss sieht in Jefimows Handeln einen Verstoß gegen die Gesetzgebung zum Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs. Zur Erinnerung: 2012 gehörten die privaten Bergwerke Mine Rossiya LLC und Mine 1-3 Novohrodivska LLC zum Imperium des Sohnes des ehemaligen Präsidenten Wiktor Janukowytsch, Olexander. 2018 wurden diese Bergwerke dem Abgeordneten des Blocks Petro Poroschenko übertragen Maxym Yefimov übertragen, zusammen mit dem Hubschrauberlandeplatz von Janukowytsch.