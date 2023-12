Russische Truppen haben ein Dorf in der Region Cherson mehr als 10 Mal beschossen, es gibt eine verwundete Person

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben das Dorf Zolotaya Balka in der Gemeinde Novolexandrovskyj in der Region Cherson beschossen. Darüber berichtete heute, am 28. Dezember, der Pressedienst der Militärverwaltung der Region Cherson.

„Die Russen haben den Goldenen Balka in der Gemeinde Nowoalexandrowskaja mehr als ein Dutzend Mal getroffen. Das Postamt wurde durch feindliches Feuer beschädigt. In den Räumlichkeiten wurden Fenster herausgesprengt. Ein 60-jähriger Mann erlitt Wunden“, heißt es in der Nachricht.

Wir werden daran erinnern, dass die russischen Angreifer am Morgen des 27. Dezember Novoberislav in der Region Cherson beschossen haben. Der 59-jährige Mann starb.

Am Morgen desselben Tages griffen die Russen das Krankenhaus in Beryslaw in der Region Cherson mit Drohnen an. Infolge des Angriffs wurden Fenster und Türen des Krankenhauses zerstört. Ein Mitarbeiter des medizinischen Zentrums wurde verletzt.