Das russische Militär hat versucht, in das Gebiet der Region Sumy einzudringen, aber die ukrainischen Streitkräfte erlitten Verluste und zogen sich zurück, so der Generalstab.

Demnach hat der Feind in den vergangenen 24 Stunden einen erfolglosen Versuch unternommen, DRGs über die Staatsgrenze der Ukraine in der Nähe des Dorfes Rodionivka in der Region Sumy einzuschleusen.

Die ukrainischen Verteidiger mussten jedoch Verluste hinnehmen und zogen sich aufgrund ihres gut abgestimmten Vorgehens zurück.