Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Streitkräfte setzen immer seltener bemannte Flugzeuge ein. Der Feind setzt operationelle und taktische unbemannte Luftfahrzeuge ein, um die Wirksamkeit der Ergebnisse von Raketen- und Bombenangriffen zu bewerten. Dies geht aus einem morgendlichen Briefing des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte vom Montag, 21. März, hervor.

Es ist festzustellen, dass sich die Lage und die Art der Maßnahmen der Verteidigungskräfte in den letzten 24 Stunden nicht wesentlich verändert haben.

Einheiten der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine haben im Laufe des vergangenen Tages sieben feindliche Luftziele (ein Flugzeug, vier Drohnen und zwei Marschflugkörper) getroffen. Darüber hinaus führten Bomber und Angriffsflugzeuge verheerende Angriffe auf Konzentrationen feindlicher Ausrüstung und Arbeitskräfte durch.

„Die Besatzer terrorisieren weiterhin die lokale Bevölkerung und plündern die vorübergehend besetzten Gebiete. Der Feind exportiert in die Russische Föderation Haushaltswaren, Kraftfahrzeugausrüstung, Lebensmittel und andere materielle Güter“, heißt es in dem Bericht.

Es gibt immer wieder Fälle, in denen russische Besatzer Personal, Waffen und Ausrüstung in der zivilen Infrastruktur platzieren.

Es wurde auch berichtet, dass die Besatzer in den vorübergehend besetzten Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk weiterhin Maßnahmen zur Zwangsmobilisierung durchführen. So wurde den Haushaltsorganisationen der Dorfgemeinschaft Stanychno-Luhanska mitgeteilt, dass sich männliche Angestellte im Alter zwischen 18 und 60 Jahren am 1. April 2022 bei der örtlichen Polizeidienststelle melden müssen. Die Gründe für diese „Registrierung“ werden nicht erläutert, obwohl sie im Zusammenhang mit der nächsten Mobilisierungswelle des 2.

Die Streitkräfte der Ukraine, in Zusammenarbeit mit anderen Komponenten der Verteidigungskräfte und geben eine anständige Abwehr der Eindringlinge in alle Richtungen. Auch die Zerstörung der gegnerischen Nachschubkonvois geht weiter…