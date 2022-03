Russischer Konvoi mit Ausrüstung auf dem Rückzug von Mykolajiw nach Cherson - Leiter der regionalen Staatsverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein russischer Militärkonvoi bewegt sich von der Region Mykolajiw in Richtung Cherson, möglicherweise bereiten sie eine Provokation mit Beschuss vor. Der Leiter der regionalen staatlichen Verwaltung von Mykolajiw (OSA), Witalij Kim, sagte am Dienstag, den 15. März.

Ihm zufolge finden in der Region Mykolajiw Kämpfe statt, mehrere Dörfer werden geräumt, in denen mehrere feindliche Panzer unterwegs sind.

„Nach der Arbeit der ukrainischen Streitkräfte schrammt eine Kolonne von Besetzern über Tschernobaiwka durch Cherson in Richtung der Region Mykolajiw. Sie sind auf der Flucht. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie Nachrichten verbreiten, wonach ein massiver Beschuss von Cherson möglich ist. Die ukrainische Armee beschießt Cherson nicht und wird es auch nicht tun! Vielleicht sind sie es ja, die in die Schale gehen? Behalten Sie also ihre Bewegungen im Auge“, sagte Witalij Kim.