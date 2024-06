Ein russisches Schiff ist im Schwarzen Meer zerstört worden - Hauptdirektion des Geheimdienstes

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Operation wurde möglich, weil zunächst die vom Feind errichteten Seefestungen durchbrochen und dann bereits ein weiteres Schiff zerstört wurde, sagte Andrij Jussow.

Am Donnerstagabend hat das ukrainische Militär im Schwarzen Meer ein weiteres Schiff der russischen Angreifer zerstört. Dies sagte der Vertreter der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums (Hauptdirektion des Nachrichtendienstes) des Verteidigungsministeriums Andrij Jussow in der Sendung des TV-Marathon am 6. Juni.

„Glückwünsche sind nicht nur Dankbarkeit, sondern auch ein weiteres feindliches Schiff, das heute Nacht im Schwarzmeergebiet zerstört wurde. Einzelheiten werden wir etwas später bekannt geben. Die Arbeit der Spezialeinheiten der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums. Sea strike, everything is accurate, minus one more enemy ship“, sagte Jussow, bevor er den ukrainischen Journalisten zu ihrem professionellen Urlaub gratulierte.

Er merkte an, dass eine weitere „Meeresimmobilie“ auf dem Grund des Schwarzen Meeres aufgetaucht sei und versprach, dass „die Details heute kommen werden und auch ein anschauliches Video.“

„Die heutige Operation wurde möglich, weil wir zuerst die Seebefestigung durchbrochen haben, die der Feind gebaut hatte, und dann bereits ein weiteres Schiff zerstört haben. Und so geschieht es jedes Mal“, fügte Jussow hinzu.

Wir erinnern daran, dass vor einer Woche das Hauptdirektorat des Geheimdienstes zwei russische Boote KS-701 Tuna durch Magura V5 Marinedrohnen auf der Krim zerstört hat, zwei weitere wurden getroffen. Die Russen nutzten diese Boote für die Logistik und für Patrouillen in den Gewässern auf dem Territorium der Krim.