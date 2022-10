Russland hat die Region Kiew mit Kamikaze-Drohnen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Invasoren haben am Donnerstagmorgen, 13. Oktober, die Region Kiew mit iranischen Kamikaze-Drohnen angegriffen. Dies berichtet die Kiewer regionale Militärverwaltung.

Die Ankunft wurde in einer der Gemeinden der Region registriert.

„Es gibt Angriffe auf eine der Gemeinden der Region. Die Vorstufe ist ein Kamikaze-Drohnenangriff. Die Rettungskräfte sind bereits im Einsatz“, heißt es in dem Bericht.

„Bleiben Sie in den Unterkünften, bis der Alarm aufgehoben ist. Zeichnen Sie den Ort des Anschlags nicht auf und stellen Sie keine Fotos oder Videos ins Internet“, sagte Olexij Kuleba, Leiter der regionalen Militärverwaltung in Kiew, in einer Erklärung.