Russland ist schwach, die Zeit der Imperien ist vorbei - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das heutige Russland ist schwach, und seine Aggression rührt von der Erkenntnis her, dass die Zeit der Imperien vorbei ist.

Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag, den 19. Mai, auf dem Gipfel der Arabischen Liga: „Russland ist schwach. Wir besiegen es, auch wenn es mehr Waffen in der Hand hat. Seine Aggressivität rührt nicht von seiner Stärke her, sondern von der Erkenntnis, dass die Zeit der Imperien vorbei ist. Denn die Zeit der freien, unabhängigen Nationen wird niemals ablaufen.

Der Präsident rief die arabischen Länder zu einer direkten Zusammenarbeit mit der Ukraine auf und lud sie ein, sich den Elementen der Friedensformel anzuschließen: „Ihr Volk hat bereits gesehen, dass die Ukrainer ein Volk des Friedens sind. Im Jahr 2021 haben wir der Offenheit der Ukraine gegenüber Ihren Völkern Priorität eingeräumt. Ihre Touristen konnten den Frühling in Kiew und die Großartigkeit der Karpaten sehen.

Ich glaube, dass Ihr Volk eines Tages zu uns zurückkehren und unsere Krim frei von russischer Besatzung sehen wird“, sagte der Präsident. Er erinnerte daran, dass die Ukraine die arabischen Länder traditionell mit Weizen und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen beliefert. Wir haben uns über die Investitionen der arabischen Länder gefreut, einschließlich der Investitionen von Katar in die Hafeninfrastruktur“, fügte er hinzu.