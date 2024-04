Russland will Tschassiw Jar bis zum 9. Mai einnehmen - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland will Tschassiw Jar in der Region Donezk bis zum 9. Mai einnehmen. Wenn die ukrainischen Truppen Widerstand leisten, werden die Pläne der Russischen Föderation, im Juni eine Gegenoffensive zu starten, zunichte gemacht. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit dem amerikanischen Sender NBC News.

„Russland will vor dem 1. Juni 300 Tausend Kämpfer mobilisieren. Wir bereiten uns darauf vor. Vor dem 9. Mai erwartet Russland die Besetzung von Tschassiw Jar in der Ostukraine…. Ich erwarte, dass wir uns wehren werden, dass die Waffen rechtzeitig kommen und wir in der Lage sein werden, den Feind zurückzuschlagen und dann die Pläne der Russischen Föderation für groß angelegte Gegenoffensiven im Juni zu zerschlagen“, sagte der Staatschef.

Laut Selenskyj mangelt es den ukrainischen Verteidigern in dieser Richtung heute an Ausrüstung und Artilleriegranaten. Der Präsident erwartet, dass die Ukraine rechtzeitig Hilfe von den USA erhält und wir in der Lage sein werden, den Feind zurückzuschlagen und Russlands Pläne für eine Gegenoffensive zu zerschlagen.

„Ich war kürzlich in der Region und habe mit den Kämpfern gesprochen. Den Kämpfern fehlt es an Ausrüstung, um russische Spionagedrohnen zu bekämpfen, die den russischen Artilleriebeschuss korrigieren, und auch an Artilleriegranaten“, sagte der Staatschef.