In Saporischschja haben die Angreifer ihre Waffen niedergelegt und sich geweigert zu kämpfen - HQ

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Etwa 50 russische Soldaten in der Region Saporischschja haben sich geweigert zu kämpfen und ihre Waffen außer Gefecht gesetzt. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 1. Juli in einem morgendlichen Briefing mit.

„Vor dem Hintergrund erfolgreicher Kampfhandlungen der ukrainischen Verteidigungskräfte und aufgrund erheblicher Verluste an gegnerischen Kräften häufen sich die Fälle von Desertion in den Einheiten der russischen Besatzungstruppen, die sich immer häufiger von ihren Kampfpositionen entfernen“, heißt es in dem Bericht.

Im Bezirk Doroschnjanka in der Region Saporischschja weigerten sich etwa 50 ethnische dagestanische Soldaten der Kaspischen Flottille, an Kampfhandlungen teilzunehmen. Sie zogen die in der Einheit vorhandenen Waffen aus.