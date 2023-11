Schützengräben mit Tierkadavern: wie die ukrainischen Streitkräfte in Frankreich ausgebildet werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrainische Kämpfer, die in Frankreich ausgebildet werden, werden auf Kadavergeruch auf dem Schlachtfeld vorbereitet, indem sie Tierkörper in Gräben verstreuen. Dies geht aus einem Artikel von Politico hervor, der am Montag, den 13. November, veröffentlicht wurde.

Wie französische Offiziere gegenüber Journalisten erklärten, hat die Ukraine Frankreich gebeten, die zukünftigen Soldaten nicht nur auf militärische Taktiken vorzubereiten, sondern auch auf die harten Bedingungen des Kampfes und die Tatsache, dass sie in einer kalten, lauten Umgebung operieren und lange Zeit ohne Schlaf sein müssen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kadaver toter Tiere in den Schützengräben verstreut werden, damit sich die Ukrainer an den Geruch des Todes gewöhnen. Außerdem greifen die französischen Truppen nachts zu Überraschungsangriffen.

„Wenn sie an der Front ankommen, gibt es zwangsläufig einen Schock, und meine Aufgabe ist es, diesen Schock zu mildern“, sagte Hauptmann Xavier, einer der Ausbilder.

Die französischen Ausbilder setzen auch Artillerie und Granaten ein, um Luftangriffe zu simulieren und um zu beobachten, wie die Ukrainer auf verwundete Soldaten reagieren.