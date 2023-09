Die Schahiden bewegen sich von der Region Sumy aus nach Westen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben eine Gruppe von Drohnen gestartet, die in der Region Sumy aufgenommen wurden. Darüber berichtete am Abend des Sonntags, 10. September, die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

„Eine Gruppe von Shaheds in der Region Sumy, die sich in westlicher Richtung bewegt! Es ist möglich, entlang des Bewegungsvektors der Kampfdrohnen Alarm zu schlagen. Im Falle der Ankündigung eines Luftalarms in den Regionen – gehen Sie in Deckung!“, heißt es in der Nachricht.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde der Luftalarm aufgrund von Drohnen in den Regionen Sumy und Tschernihiw angekündigt.

Wir erinnern daran, dass die russischen Truppen gestern Abend 33 Drohnen des Typs Shahed-136/131 auf dem Territorium der Ukraine abgeschossen haben. Die Luftverteidigungskräfte haben 26 UAVs „gelandet“. Am Himmel über Kiew zerstörten die Luftverteidigungskräfte mehr als 20 Ziele aus der Luft.