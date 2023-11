Die Schifffahrt auf der Mittleren Donau ist wieder in vollem Umfang möglich

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainische Donauschifffahrtsgesellschaft hat die Schifffahrt auf der Mittleren Donau, die fast einen Monat lang witterungsbedingt eingeschränkt war, wieder in vollem Umfang aufgenommen. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

Die Schifffahrt war am 10. Oktober aufgrund eines Rückgangs des Wasserstands der Donau geschlossen worden. Die UDP-Karawanen waren gezwungen, mit geringerem Tiefgang zu laden, was das Transportvolumen beeinträchtigte.

Im Einzugsgebiet der oberen Donau kam es zu starken Regenfällen. Die Wasserstände stiegen allmählich im oberen und dann im mittleren Teil des Flusses an. Gegenwärtig sind die Wasserstände auf der gesamten Donau in Ordnung, und die Flotte lädt bei vollem Tiefgang von 2,50-2,70 Metern. Wir hoffen, dass diese Bedingungen auch weiterhin anhalten werden, so der Pressedienst in einer Erklärung von heute, 7. November.

Aufgrund der günstigen Bedingungen erhöht UDP Berichten zufolge die Anzahl der Wohnwagen auf der mittleren Donau.

Im September hat das Unternehmen ein Pilotprojekt gestartet – unsere Binnenschiffskarawanen liefern Erz aus der Ukraine nach Serbien, auf dem Rückweg laden sie Getreide und fahren damit nach Constanta. Die Überfahrt ist lang und kompliziert. Es ist jedoch eine Gelegenheit, langfristige Verträge abzuschließen und die Arbeit der Flotte zu maximieren. Die ersten UDP-Karawanen mit Getreide sind bereits auf dem Weg nach Constanta, heißt es in dem Bericht.