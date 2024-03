Schlag auf Krywyj Rih: die Zahl der Opfer ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Krywyj Rih hat sich die Zahl der Toten durch den russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus auf vier erhöht. Dies teilte der Leiter des Verteidigungsrates von Krywyj Rih Alexander Vilkul am Mittwoch, den 13. März in Telegram mit.

„Leider ist infolge eines feindlichen Raketenangriffs eine 47 Jahre alte Frau im Krankenhaus gestorben. Die Verletzungen waren nicht mit dem Leben vereinbar. Mein Beileid an die Familie und Freunde“, schrieb er.

Vilkul fügte hinzu, dass sich sechs weitere „Schwerverletzte“ im Krankenhaus befinden, darunter zwei Kinder. Die Ärzte kämpfen um ihr Leben.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen am Abend des 12. März auf Krywyj Rih Lenkflugkörper Ch-59 abgefeuert haben, deren Trümmer auf ein mehrstöckiges Gebäude fielen. Es wurde über drei Tote und mehr als 40 Verletzte berichtet.