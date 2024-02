Schmyhal erzählte von "riesigen Verschiebungen" bei der Produktion von Granaten in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine gibt es enorme Verschiebungen in der Munitionsproduktion: Im Jahr 2023 wurde die Produktion von Mörsergranaten um das 42-fache erhöht, die von Artilleriegranaten um das 2,5-fache. Dies gab der Ministerpräsident der Ukraine Denys Schmyhal während einer Sitzung des Ministerkabinetts am Dienstag, den 13. Februar bekannt.

Ihm zufolge ist im Jahr 2024 ein neuer Höhepunkt des Produktionswachstums zu erwarten, der durch die bereits durchgeführte Deregulierung begünstigt wird.

„Um die Arbeit der Ministerien und Abteilungen, der Verteidigungsunternehmen und des Expertenumfelds zu koordinieren, wurde letzte Woche das Komitee für industrielle Verteidigung der Ukraine gegründet“, erinnerte der Regierungschef.

Er fügte hinzu, dass dessen erste Sitzung bereits stattgefunden hat. Dort wurde eine Reihe von wichtigen Entscheidungen getroffen, um die Aktivitäten der Regierung und der Verteidigungsunternehmen zu synchronisieren und ihre Leistung zu verbessern.

„Die Ukraine entwickelt ihre eigenen Kapazitäten des Präsidialamtes, braucht aber weiterhin die Unterstützung von Partnern. Wir sind in ständiger Kommunikation mit ihnen. Wir erwarten die Erfüllung der Zusage der EU, mehr als eine Million Granaten zu liefern. Wir sehen, dass der EU-Verteidigungskomplex an Schwung gewinnt“, resümierte Schmyhal.

Erinnern Sie sich daran, dass der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz dazu aufgerufen hat, die Produktion von Verteidigungsgütern in Europa in großem Umfang aufzunehmen, um eine russische Aggression erfolgreich abwehren zu können.