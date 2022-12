Scholz will mit Russland reden, um den Krieg zu beenden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Gespräche mit dem Kreml sind nötig, um den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu beenden, meint Bundeskanzler Olaf Scholz.

„Unser Ziel ist, dass Russland seinen aggressiven Krieg beendet und die Ukraine ihre Integrität schützt“, sagte Scholz der Süddeutschen Zeitung.

Um dieses Ziel zu erreichen, müsse man mit Russland reden, erklärte der Bundeskanzler.

„Ob das per Telefon, per Videoschaltung oder am langen Tisch geschieht, bleibt abzuwarten“, sagte er.

Russland müsse erkennen, „dass es so nicht weitergehen kann“. Putin müsse „den Krieg beenden, die Truppen abziehen und damit eine Chance zur Verständigung schaffen“.

Gleichzeitig wies die Kanzlerin auf die große Gefahr einer Eskalation des Krieges durch die militärischen Versäumnisse Russlands hin…