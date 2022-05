Selenskyj äußerte Forderungen für Russland

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland muss bis zum 24. Februar an seine Grenzen zurückkehren und die besetzte Krim an die Ukraine zurückgeben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyjy sagte dies am Dienstag, den 3. Mai, in einer Videoansprache bei einem Treffen von Geschäftsführern, das von der Zeitung The Wall Street Journal organisiert wurde, schreibt UNIAN.

Gleichzeitig betonte der ukrainische Staatschef, dass er nicht mit einer friedlichen Beilegung des Konflikts rechne.

„Unsere Verhandlungsgruppen interagieren auf der Ebene ihrer Teilnehmer. Sie besprechen die Vorbereitungen für ein Treffen der Staats- und Regierungschefs. Ich habe nicht viel Vertrauen in solche Verhandlungen“, sagte er.

Selenskyj brachte auch seine Überzeugung zum Ausdruck, dass sich sowohl Russland als auch europäische Länder am Wiederaufbau der Ukraine nach dem Ende der Feindseligkeiten beteiligen sollten.

Gleichzeitig erinnerte er in Bezug auf Russland erneut an das Thema der Reparationen (Zahlungen der Regierung eines Landes an die Regierung eines anderen Landes als Entschädigung für die während des Krieges entstandenen Schäden): „Russland sollte der Ukraine Reparationen zahlen“.

Zuvor hatte Selenskyj erklärt, die zahlreichen Raketenangriffe Russlands auf verschiedene ukrainische Städte am Dienstag zeigten, dass das Land nicht in der Lage sei, die Ukraine zu besiegen…