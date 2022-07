Selenskyj dankte den Ukrainern, die im Land geblieben sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyjdankte den Ukrainern, die während des Krieges im Land geblieben sind und „ihre Arbeit im Glauben an den Sieg tun“. Dies sagte der Präsident in einer Videoansprache am Dienstag, 12. Juli.

„Es liegt ein schwieriger Weg vor uns. Leider kann es nicht anders sein, wenn Sie Ihr Haus gegen eine terroristische Invasion verteidigen. Aber es ist auch klar, dass der Erfolg unseres Staates noch vor uns liegt. Die Ukraine wird in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen. Die Ukraine wird in der Lage sein, sich selbst wiederaufzubauen. Die Ukraine wird in der Lage sein, alle ihre außenpolitischen Ziele zu verwirklichen“, sagte er.

Selenskyjbetonte, dass das Ergebnis sicher sein wird, wenn Millionen von Menschen aufrichtig dafür arbeiten, jeder und jede von ihnen auf ihrer Ebene.

„Und wissen Sie, aus irgendeinem Grund danke ich sehr selten den einfachen Menschen, die in der Ukraine arbeiten. Die, egal was passiert, hier bleiben. Die jeden Tag ihre Arbeit machen. Mit dem Glauben an die Ukraine, mit dem Glauben an den Sieg. Jetzt möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken. Ich danke Ihnen für das, was Sie haben“, sagte der Staatschef.

Er wies auch darauf hin, dass er traditionell den Erlass über die Verleihung staatlicher Orden an ukrainische Soldaten unterzeichnet hat.

Insbesondere werden 156 Verteidiger diese Orden erhalten, 56 davon posthum.