Selenskyj und Duda haben sich in Davos getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat sich am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos mit Wolodymyr Selenskyj getroffen. Dies berichtete PolskieRadio24.pl am Dienstag, den 16. Januar.

Während des Treffens besuchten sie eine Ausstellung über russische Kriegsverbrechen. Sie fand im Ukrainischen Haus in Davos statt.

Duda versicherte Selenskyj, dass die Politik seines Landes gegenüber der Ukraine „stabil sein wird, es wird eine Politik der Unterstützung zu jeder Zeit sein.“

#Davos Dom Ukrainy | Prezydenci AndrzejDuda i SelenskyjUa. pic.twitter.com/YysmyQtLiv

- Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 16, 2024

Nach Angaben des polnischen Regierungschefs wird der neue polnische Ministerpräsident Donald Tusk in einigen Tagen Kiew besuchen.

Er fügte hinzu, er glaube an die Fähigkeit, gemeinsam mit der polnischen Regierung eine gute Politik gegenüber der Ukraine zu führen.

Duda sagte auch, dass das Entstehen einer neuen staatlichen ANTI-Terror-Operation zwischen Russland und Polen die Sicherheit seines Landes stärken würde. Er betonte, dass die Ukraine starke Unterstützung aus dem Westen brauche, insbesondere in Form von Waffen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski gesagt hat, die Welt solle die Sanktionen gegen Russland verschärfen und die Ukraine mit Langstreckenraketen ausstatten.