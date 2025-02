Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Rede ist von den Soldaten des 425. Unabhängigen Sturmregiments, der 59. Unabhängigen Sturmbrigade der unbemannten Kräfte, der 47. Unabhängigen Mechanisierten Brigade und der 95. Unabhängigen Luftlande-Sturmbrigade.

In einer abendlichen Videobotschaft am Samstag, den 22. Februar, berichtete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj über die Berichte unserer Militärs und Spezialdienste und wies auf die Kämpfer hin, die Kampfeinsätze in Richtung Pokrowski und auf dem Territorium der Russischen Föderation – in der Region Kursk – durchgeführt haben.

„Ausgehend von den Ergebnissen dieser Woche möchte ich besonders die Soldaten des 425. Unabhängigen Angriffsregiments für die Vernichtung der Angreifer erwähnen, ebenso die Soldaten der 59. Unabhängigen Angriffsbrigade der unbemannten Kräfte in Richtung Pokrowsk und auch die Standhaftigkeit und Tapferkeit der Soldaten in der Region Kursk: die 47. unabhängige mechanisierte 5. !“ – betonte Selenskyj.