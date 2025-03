Russische Armee rückt in der Region Donezk vor und macht Fortschritte in der Region Kursk - DeepState

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die russische Armee ist in der Region Donezk in der Nähe von Burlatske und in der Region Kursk der Russischen Föderation in der Nähe von Lebedynoye vorgerückt.

Quelle: DeepState-Projekt

Wörtlich: Der Feind ist bei Burlatske und Lebediwka (in der Region Kursk – Anm. d. Red.) vorgerückt. Die Kontaktlinie in Pishchane (bei Pokrovsk – Anm. d. Red.) wurde geklärt.

Einzelheiten: Nach Angaben von DeepState-Analysten gingen die Kämpfe am Morgen des 4. März südlich von Kamyshivka in der Region Kursk weiter.