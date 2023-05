Selenskyj ist in Frankreich angekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Sonntagabend, 14. Mai, zu einem Besuch in Paris eingetroffen. Er kündigte dies in den sozialen Medien an und postete ein Video von seinem Treffen mit Präsident Emmanuel Macron.

„Paris. Die Verteidigungs- und Offensivkapazitäten der Ukraine nehmen mit jedem Besuch zu. Die Bindung an Europa wird stärker und der Druck auf Russland nimmt zu. Ich werde meinen Freund Emmanuel treffen. Wir werden die wichtigsten Punkte der bilateralen Beziehungen besprechen“, schrieb der Präsident in seinem Telegram-Kanal.

Zuvor hatte der Pressedienst des französischen Staatschefs mitgeteilt, dass Selenskyj und Macron am Sonntag zusammenkommen und die zu besprechenden Themen…