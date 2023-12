Selenskyj hatte eine Audienz mit dem König von Norwegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Rahmen des offiziellen Besuchs des ukrainischen Präsidenten in Norwegen am 13. Dezember hatte Wolodymyr Selenskyj eine Audienz bei König Harald V. und Mitgliedern der königlichen Familie – Königin Sonja, Kronprinz Gokon und Kronprinzessin Matte-Marit. Dies wird auf der Website des Staatsoberhauptes berichtet.

Selenskyj lobte die persönliche Unterstützung der ukrainischen Bürger, die in Norwegen eine Zuflucht vor dem Krieg gefunden haben, durch die königliche Familie.

„Ihr Besuch in der ukrainischen Flüchtlingsunterkunft in den ersten Tagen der groß angelegten Invasion in der Ukraine war ein äußerst starkes Signal der Unterstützung Norwegens für unser Volk. Ich danke Eurer Majestät dafür“, erklärte der Präsident.

Er dankte dem norwegischen Volk, der Regierung und dem Parlament für die starke humanitäre, finanzielle und militärische Hilfe für unser Land sowie dafür, dass Norwegen im Februar 2023 ein ehrgeiziges fünfjähriges Unterstützungsprogramm für die Ukraine auf den Weg gebracht hat.

Selenskyj und König Harald V. von Norwegen trafen sich auch mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinosto im königlichen Palast.