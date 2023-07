Selenskyj kündigte die Beschleunigung der Gegenoffensive an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine nähert sich dem Zeitpunkt der Intensivierung der Gegenoffensive. Dies kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj während des 14. jährlichen Aspen-Sicherheitsforums (Aspen Security Forum) an, berichtet der Pressedienst des Präsidentenbüros.

„Aufgrund der Tatsache, dass wir (Gegenoffensiven – Anm. d. Red.) etwas später begonnen haben, können wir sagen, dass Russland mehr Zeit als nötig hatte, um unser Land vollständig zu verminen und mehrere Verteidigungslinien aufzubauen. Deshalb hat sich der Beginn der Gegenoffensive verzögert – wir wollten unsere Leute nicht verlieren, und das Militär wollte nicht auf Ausrüstung verzichten. Heute nähern wir uns dem Punkt, an dem diese Aktionen ein wenig schneller werden können. Wir passieren einige Minenfelder“, sagte der Präsident.

Ihm zufolge plante die Ukraine im Frühjahr dieses Jahres Gegenoffensiven, aber damals „war es unmöglich, weil es uns an Munition, geeigneten Granaten, Waffen, Personal und Ausbildung unserer Brigaden an neuen Waffen fehlte“. Außerdem hätten die Ausbildungsmissionen im Ausland in der Ukraine stattgefunden. Selenskyj betonte, dass trotz der Verschiebung die Gegenoffensive begonnen habe und die Ukraine sich nicht zurückziehe, sondern ihre Territorien Schritt für Schritt befreie.

Der Präsident fügte hinzu, dass es der ukrainischen Armee an Entminungsausrüstung fehle, um den Vormarsch zu beschleunigen.

Gleichzeitig bedankte er sich bei den Partnern aus den USA und Europa.

„Ich verstehe, dass man positive Dinge immer schneller erreichen will, aber was wird der Sieg kosten? Deshalb werfen wir die Menschen nicht auf Minen und unter Panzer, sondern planen eine Gegenoffensive nach den Plänen unserer Militäranalysten und Geheimdienste. Ich glaube an unseren Sieg“, erklärte Selenskyj.