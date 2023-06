Selenskyj: Bei uns ist kein Platz für Mörder und Terroristen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In einer abendlichen Videoansprache an die Nation hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj der Familie des toten Retters, der vom russischen Militär in Cherson getötet wurde, sein Beileid ausgesprochen.

„Heute wurden in Cherson Rettungskräfte durch den Beschuss der Invasoren getötet… Sie waren mit den Folgen eines russischen Terroranschlags auf das Wasserkraftwerk Kachowskaja beschäftigt und wurden von der russischen Artillerie beschossen. Acht Mitarbeiter des Staatlichen Notdienstes wurden verwundet, einer kam leider ums Leben… Mein Beileid an ihre Angehörigen und Freunde! Die ukrainischen Soldaten werden sich an den Terroristen für diese Niedertracht rächen“, versicherte der Präsident.

Selenskyj berichtete von einigen Erfolgen der Offensive der ukrainischen Truppen.

„Jeder solche russische Schlag, jeder russische Terroranschlag ist jedes Mal ein Argument dafür, dass es für die Eindringlinge keine Chance gibt und geben wird, sich irgendwo auf ukrainischem Boden aufzuhalten. Mörder und Terroristen haben hier keinen Platz und werden ihn auch nie haben. Jetzt sind unsere Soldaten im Süden und im Osten sehr aktiv dabei, den Feind zu vernichten und die Ukraine physisch zu säubern. Das wird so weitergehen“, sagte Selenskyj in seiner Erklärung.