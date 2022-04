Selenskyj: Wir sollten weiterhin ein Embargo für russisches Öl fordern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In einer Videoansprache, die am Mittwochabend, den 7. April, nach 42 Tagen Krieg veröffentlicht wurde, äußerte sich Präsident Wolodymyr Selenskyj zu den neuen Sanktionen gegen Russland wegen seines Einmarsches in der Ukraine.

So erinnerte das Staatsoberhaupt daran, dass aufgrund der neuen Restriktionen Investitionen in Russland blockiert werden, Restriktionen gegen mehrere systemrelevante Banken verhängt werden und persönliche Sanktionen hinzukommen. Gleichzeitig betonte er, dass Kiew weiterhin auf der vollständigen Blockierung des russischen Bankensystems von der internationalen Finanzwelt und der Verweigerung der demokratischen Welt gegenüber russischem Öl bestehen wird.

Gleichzeitig wies er darauf hin, dass die Russische Föderation dies als Erlaubnis ansehen wird, weiterzumachen, wenn es kein wirklich schmerzhaftes Sanktionspaket gegen Russland gibt und keine realistische Lieferung von Waffen, die die Ukraine benötigt.

Der ukrainische Staatschef erklärte weiter, dass Irland den beschleunigten Beitritt der Ukraine zur EU voll und ganz unterstütze und kündigte seine Reden vor den Parlamenten Griechenlands und der Republik Zypern an.

In seiner Ansprache betonte Selenskyj, dass die zentralen und lokalen Behörden alles in ihrer Macht Stehende tun müssen, um die Arbeit der einheimischen Unternehmen und die Handelsaktivitäten wiederherzustellen und die kleinen und mittleren Unternehmen in unserem gesamten Gebiet so weit wie möglich wiederzubeleben.

Schließlich teilte er mit, dass die russischen Invasoren weiterhin Kampfkraft sammeln, um ihre kranken Ambitionen im Donbass zu verwirklichen.

„Wir bereiten uns auf eine weitere Reduzierung der russischen militärischen Fähigkeiten vor. Wir werden kämpfen und uns nicht zurückziehen“, betonte das Staatsoberhaupt…