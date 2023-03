Selenskyj sprach über die Situation der Stromversorgung in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach den gestrigen russischen Raketeneinschlägen auf die kritische Infrastruktur der Ukraine wird die Stromversorgung allmählich wiederhergestellt. Am schlimmsten ist die Lage in Charkiw und Schytomyr. Dies sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer abendlichen Videoansprache.

„Den ganzen Tag über erhalte ich Berichte über die Wiederherstellung unserer Energieeinrichtungen – Anlagen und Netze – nach dem russischen Terrorangriff. Charkiw – noch immer sind viele Teilnehmer nicht angeschlossen. Es gibt Probleme mit der Kommunikation in der Stadt. Wir haben es geschafft, die kritische Infrastruktur mit Strom zu versorgen. Alle Dienststellen arbeiten daran, die Stromversorgung der Verbraucher wiederherzustellen“, sagte der Staatschef.

Laut Selenskyj sind seit dem Abend des 10. März die meisten Verbraucher in der Region Charkiw wieder mit Strom versorgt.

„In Schytomyr ist es immer noch schwierig. Obwohl das System insgesamt ausgeglichen ist, kann es immer noch zu Stromausfällen kommen. Die Stromtechniker arbeiten. Saporischschja – es wird alles getan, um die Menschen und das Stromnetz der Stadt zu schützen. Kiew – die Heizungssysteme werden wiederhergestellt“, sagte der Präsident.

Das Staatsoberhaupt dankte allen, die an den Wiederaufbaumaßnahmen beteiligt sind.

„Die Ukrainer sind stark, wenn sie sich umeinander kümmern. Die Ukrainer sind frei, wenn sie sich selbst schützen“, betonte Selenskyj.