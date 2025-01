In Kiew und der Region wurde wegen einer ballistischen Bedrohung ein Luftalarm ausgerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Abend des 18. Januar wurde in Kiew und 11 weiteren Regionen wegen einer ballistischen Bedrohung ein Luftalarm ausgerufen. Der Alarm ist derzeit in 9 Regionen in Kraft.

Quelle: Alarmkarte, Luftwaffe

Übersetzung: „Bedrohung durch den Einsatz ballistischer Raketen aus der Region Kursk in den Regionen, in denen Luftalarm ausgerufen wurde“.

Einzelheiten: Luftalarm bedeutet die Bedrohung durch Luftangriffe. Den Bürgern wird dringend empfohlen, sich in Sicherheit zu bringen oder die Zwei-Wände-Regel zu befolgen.

Update:. Der Luftalarm wurde jetzt in Kiew und in der Region aufgehoben.