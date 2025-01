Die Luftabwehr war in der Region Kiew im Einsatz, zuvor beschädigten Drohnenfragmente ein Gebäude und ein Auto

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Sonntagabend war die Luftabwehr gegen feindliche Drohnen in der Region Kiew im Einsatz. Zuvor beschädigten die Fragmente feindlicher Drohnen ein privates Gebäude und 2 Autos.

Quelle: Kiewer Regionale Militärverwaltung

Wörtlich: „Kiewer Gebiet! Die Bewegung feindlicher Drohnen wurde entdeckt! Die Luftabwehrkräfte arbeiten in der Region“.

Einzelheiten: Zuvor, gegen 17 Uhr, sagte der amtierende Leiter der Kiewer Regionalverwaltung Mykola Kalashnyk, dass infolge eines Angriffs feindlicher UAVs auf die Region Kiew am Sonntagnachmittag ein privates Gebäude und 2 Autos in einer der Siedlungen durch die Fragmente des abgeschossenen Ziels beschädigt wurden. Der Schaden an dem Gebäude war gering – die Fassade wurde zerschnitten und die Fenster wurden eingeschlagen.

Es gab keine zivilen Opfer. Es wurden keine kritischen Einrichtungen oder Wohngebiete getroffen.

Es wurde festgestellt, dass der Fall von Trümmern außerhalb der Siedlungen auf offenem Gelände registriert wurde.

Aktualisierung: Um 18:45 Uhr wurde der Luftalarm in der Region Kiew aufgehoben.