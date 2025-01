In Kiew waren Explosionen zu hören: Russland hat Drohnen abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht des 19. Januar waren in Kiew Explosionen zu hören. Die Luftabwehr operiert in der Hauptstadt mit Drohnen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram des Kiewer Bürgermeisters Witalij Klitschko.

„Die Luftabwehrkräfte arbeiten in der Hauptstadt gegen feindliche Drohnen. Bleiben Sie in den Schutzräumen“, heißt es in der Nachricht um 00:17 Uhr.

Zuvor hatte auch der Leiter der Kiewer Militärverwaltung, Tymur Tkatschenko, mitgeteilt, dass die Hauptstadt wegen der Bedrohung durch Drohnen in Alarmbereitschaft sei. Er forderte die Einwohner Kiews auf, sich an sicheren Orten aufzuhalten, bis der Alarm aufgehoben wird.

Wo der Alarm ausgerufen wurde

Ab 00:24 Uhr gilt der Luftalarm weiterhin in den Regionen Kiew (einschließlich Kiew), Tschernihiw, Sumy, Poltawa, Charkiw und einem Teil der Region Tscherkassy.