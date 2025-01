TikTok stellte den Betrieb in den Vereinigten Staaten ein, bevor das Verbot in Kraft trat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das soziale Netzwerk TikTok hat seinen Betrieb in den Vereinigten Staaten weniger als zwei Stunden vor dem Inkrafttreten des Verbots eingestellt.

Quelle: CNN

Einzelheiten: Das soziale Netzwerk funktionierte am Samstagabend (Ortszeit, Sonntagabend Kiewer Zeit – d. Red.) nicht mehr.

Die Nutzer der App wurden mit der folgenden Meldung begrüßt: „Sorry, TikTok ist derzeit nicht verfügbar. In den Vereinigten Staaten ist ein Gesetz in Kraft getreten, das TikTok verbietet. Das bedeutet leider, dass Sie TikTok im Moment nicht nutzen können“. In der Nachricht heißt es weiter: „Wir sind froh, dass Präsident Trump angedeutet hat, dass er mit uns an einer Lösung arbeiten wird, um TikTok wieder in Betrieb zu nehmen, sobald er im Amt ist. Bitte bleiben Sie dran.“

Am späten Samstagabend begann TikTok, die folgende Nachricht anzuzeigen: „Wir bedauern, dass das US-Gesetz, das TikTok verbietet, am 19. Januar in Kraft tritt und uns zwingt, unsere Dienste vorübergehend nicht verfügbar zu machen. Wir arbeiten daran, unseren US-Service so schnell wie möglich wiederherzustellen und danken Ihnen für Ihre Unterstützung. Bitte bleiben Sie dran.“