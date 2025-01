Die Akademie der Landstreitkräfte wird von Roman Kachur geleitet werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Militärs konnten den neuen Leiter der Akademie in der Army+ Anwendung wählen. Unter den fünf Kandidaten hat Roman Kachur die meisten Stimmen erhalten.

Präsident Wolodymyr Selenskyj gab am 19. Januar mehrere wichtige Ernennungen bekannt. Dies gab das ukrainische Staatsoberhaupt am Sonntag, den 19. Januar, in Telegram bekannt.

Insbesondere wurde als Ergebnis einer Abstimmung in der Anwendung Armee+ ein neuer Leiter der nach Sahaydachny benannten Nationalen Akademie der Landstreitkräfte bestimmt. Es handelt sich um Oberst Roman Kachur, der über umfangreiche Erfahrungen als Kommandeur an der Front verfügt, insbesondere bei der 55. separaten Artilleriebrigade.

„Ich habe mit Oberst Kachur gesprochen – er hat eine Vision davon, was sich in der militärischen Ausbildung und speziell in der Nationalen Akademie der Landstreitkräfte ändern sollte“, sagte das ukrainische Staatsoberhaupt.

Außerdem wurde Brigadegeneral Hennadij Shapovalov ernannt, der mit internationalen Partnern in Wiesbaden zusammenarbeiten wird, um die Sicherheitshilfe für die Ukraine zu koordinieren.

Selenskyj wies darauf hin, wie wichtig es ist, das Militär auf der Grundlage der Kriegserfahrung und des Heldentums der ukrainischen Soldaten auszubilden, und betonte, dass die Ukraine starke Führungspersönlichkeiten auf der taktischen Ebene braucht.