Selenskyj wird im September an der Sitzung des UN-Sicherheitsrates in den USA teilnehmen - Botschafter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird im September an der Jahrestagung der führenden Vertreter der UNO in New York (USA) teilnehmen. Das hat der Botschafter Albaniens bei der UNO, Ferit Hoxha, angekündigt, berichtet The Guardian.

Selenskyj wird voraussichtlich an der Sitzung des UN-Sicherheitsrates zur Ukraine teilnehmen.

„Ich kann fast bestätigen, obwohl es nicht von mir abhängt, dass Präsident Selenskyj in New York anwesend sein wird. Dies wird sein erster Besuch in der Stadt, bei der UNO (nach dem Beginn der groß angelegten Invasion der Russischen Föderation – Anm. d. Red.) und die erste Teilnahme am UN-‚Sicherheitsrat‘ hier sein“, sagte Hoxha.

Ihm zufolge ist für den 20. September eine Sitzung des Sicherheitsrates über den Krieg in der Ukraine geplant. Den Vorsitz wird der albanische Ministerpräsident Eddi Rama führen.

Zuvor hatten die Medien geschrieben, dass Selenskyj möglicherweise nach New York reisen wird, um an Veranstaltungen im Rahmen der UN-Generalversammlung teilzunehmen.

