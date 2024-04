Shaheds sind bereits im Westen, die Luftverteidigung arbeitete in der Region Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Feindliche unbemannte Flugzeuge flogen am Samstag, den 27. April, abends in die Region Chmelnyzkyj. Die Luftabwehr arbeitete in der Region Kiew.

Laut Überwachungskanälen, Shahed aus Chmelnitschyna in Richtung Ternopil Region.

Es wird auch berichtet, dass in der Region Kiew die Luftabwehr arbeitete.

„Die Bewegung des feindlichen unbemannten Luftfahrzeugs wurde aufgezeichnet! In der Region arbeiten Kräfte der Luftabwehr“, heißt es in der Mitteilung der regionalen Militärverwaltung von Kiew.

Nach Angaben der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte gibt es inzwischen auch eine ballistische Bedrohung aus dem Osten und Norden.

Wir erinnern daran, dass die russischen Aggressoren gestern Abend einen kombinierten Angriff auf die Ukraine mit Raketen verschiedener Typen gestartet haben. Die Luftverteidigungseinheiten haben mehr als die Hälfte der Raketen abgeschossen. Insgesamt setzte der Feind 34 luft-, land- und seegestützte Raketen ein, darunter 4 Kinschal- und 8 Kalibr-Raketen. Als Ergebnis der Luftangriffe wurden 21 Luftziele zerstört.

Nachtrag: Ab 23:40 Uhr wurde der Luftalarm wegen eines unbemannten Luftfahrzeugs in den westlichen Regionen aufgehoben. In den Regionen Tscherkassy, Kirowohrad, Mykolajiw und Cherson bleibt er jedoch bestehen.

Selenskyj fordert erneut Luftabwehr für die Ukraine